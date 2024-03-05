Минздрав планируют наделить новыми полномочиями в связи с гармонизацией

Полномочия Минздрава собираются изменить из-за гармонизации национального регулирования с правом ЕАЭС. Среди них разработка формы выписки из государственного реестра лекарств, а также выдача разрешений на ввоз незарегистрированных субстанций для разработки лекарств и научных исследований.

В связи с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС Минздрав подготовил поправки в список своих компетенций. Изменения намерены внести в Постановление Правительства РФ № 608 от 19.06.2012.

В связи с новыми функциями ведомство планирует разработать девять новых нормативных актов, в том числе:

порядок приостановления действия регистрационного удостоверения лекарственного препарата, ограничения его применения в рамках ЕАЭС или возобновления действия регудостоверения;

форму заявления о признании лекарственного препарата орфанным;

порядок предоставления Росздравнадзору сведений о лекарственных средствах из регистрационного досье;

порядок предоставления Минпромторгу сведений о лекарственных средствах из регистрационного досье;

форму выписки из ГРЛС;

о внесении изменений в разрешения на проведение клинисследований лекарств;

о рассмотрении заявлений об особой значимости препаратов с целью их ускоренной регистрации;

о выдаче разрешения на применение биотехнологического препарата с индивидуальным медицинским назначением и специально изготовленного для конкретного пациента непосредственно в медицинской организации;

о выдаче заключений (разрешительных документов) на ввоз в Российскую Федерацию незарегистрированных субстанций, предназначенных для разработки лекарственных средств, проведения научных и иных исследований.

Также планируется упразднить полномочия, связанные с государственной регистрацией лекарств и их обращением по национальным правилам. Под исключение, например, попали правила надлежащей лабораторной и клинической практики, порядок формирования регдосье, правила рационального выбора наименований лекарств и требования к инструкциям.

Отдельные корректировки собираются внести в формулировку еще восьми полномочий. Среди них замена правил надлежащей практики хранения и перевозки на правила хранения лекарств.

Поправки связаны с принятием Федерального закона № 1-ФЗ от 30.01.2024 о гармонизации национального законодательства с правом ЕАЭС.

Ранее министерство предложило скорректировать лицензионные требования к фармацевтической деятельности с учетом утвержденных требований по гармонизации законодательства. В них также предлагалось отказаться от практики хранения и перевозки и заменить ее на правила хранения лекарств.

Фото: Артем Косенок

Коблова Дина

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