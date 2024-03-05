Специалисты SuperJob проанализировали зарплатные минимум и максимум работников аптек

Зарплаты фармспециалистов в крупных городах России стартуют от 30 тыс. руб. («чистыми», после вычета налогов). В Москве зарплатный минимум начинается от 50 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — от 45 тыс. руб.
Зарплатный максимум фармспециалистов в регионах достигает 100 тыс. руб. (Екатеринбург), в Москве — 140 тыс., в Санкт-Петербурге — 115 тыс. Такие показатели были получены аналитиками сервиса SuperJob после изучения зарплатных предложений работодателей и соответствующих ожиданий соискателей, говорится в отчете, который опубликован на сайте компании.
На минимальную зарплату могут рассчитывать фармацевты с минимальным опытом работы. Для того чтобы претендовать на максимальную зарплату, требуются диплом фармацевта или провизора, стаж работы от трех лет, отличное знание ассортимента лекарственных препаратов и сопутствующих товаров. Среди возможных пожеланий работодателей — знание информационной системы «Мониторинг движения лекарственных препаратов».
Среднестатистический соискатель вакансии фармспециалиста, по оценкам SuperJob, — это женщина 38 лет, часто (в 40% случаев) — с высшим образованием. Каждая пятая готова к переезду. Средний срок работы на предыдущем месте — порядка 3,5 лет.
|Город
|Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц
|Среднерыночная
заработная
плата
|I
|II
|III
|IV
|Москва
|50000—60000
|60000—70000
|70000—100000
|100000—140000
|90000
|Санкт-Петербург
|42000—50000
|50000—57000
|57000—80000
|80000—115000
|75000
|Волгоград
|30000—35000
|35000—40000
|40000—60000
|60000—85000
|53000
|Воронеж
|30000—35000
|35000—43000
|43000—60000
|60000—85000
|55000
|Екатеринбург
|35000—45000
|45000—50000
|50000—73000
|73000—100000
|65000
|Казань
|35000—40000
|40000—45000
|45000—65000
|65000—95000
|60000
|Краснодар
|35000—40000
|40000—50000
|50000—70000
|70000—95000
|60000
|Красноярск
|35000—40000
|40000—50000
|50000—70000
|70000—95000
|60000
|Нижний Новгород
|30000—40000
|40000—45000
|45000—65000
|65000—90000
|60000
|Новосибирск
|33000—40000
|40000—45000
|45000—65000
|65000—90000
|60000
|Омск
|30000—35000
|35000—40000
|40000—60000
|60000—85000
|55000
|Пермь
|30000—35000
|35000—40000
|40000—60000
|60000—85000
|55000
|Ростов-на-Дону
|30000—40000
|40000—45000
|45000—63000
|63000—90000
|55000
|Самара
|30000—40000
|40000—45000
|45000—63000
|63000—90000
|55000
|Уфа
|30000—35000
|35000—43000
|43000—60000
|60000—85000
|55000
|Челябинск
|30000—40000
|40000—45000
|45000—65000
|65000—90000
|60000
Источник: SuperJob
Средняя зарплата рассчитывается по медиане. 50% рассматриваемых заработных плат не больше этого уровня, а другие 50% — не меньше.
Фото: Екатерина Погонцева
Екатерина Погонцева
pharmvestnik