В Приморье поставщики ЛП и медоборудования получили штрафы за картельный сговор

В Приморском крае четыре поставщика медоборудования и лекарств для местных учреждений здравоохранения получили штрафы на 656,6 тысячи рублей за участие в картельном сговоре. Речь идет о ООО «Симран», ООО «Поли-трейд», ООО «Агат Плюс» и ООО «Хардей», сообщила пресс-служба регионального УФАС.

Уточняется, что компании заключили и реализовали антиконкурентное соглашение при поставке лекарств и медицинского оборудования Владивостокской клинической больнице № 4. Заранее договорившись, участники сговора заявлялись на закупочные процедуры и в случае отсутствия иных конкурентов отказывались от дальнейшей борьбы.

«Такое поведение обеспечило заключение контракта по максимально высокой цене в условиях отсутствия конкурентного ценового предложения», – поясняют в УФАС. Рассмотрев материалы дела, УФАС по Приморскому краю признало компании нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

Ранее в деле фигурировала еще одна – пятая компания: ООО «Звездный ветер». Как стало известно, общая сумма контрактов, при выполнении которых было нарушено антимонопольное законодательство, составила 23,3 млн рублей.

gxpnews