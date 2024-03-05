FDA одобрило Rybrevant в сочетании с химиотерапией для лечения немелкоклеточного рака легкого

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало полное разрешение на применение препарата Rybrevant (amivantamab) от компании Johnson & Johnson (J&J) для применения в комбинации с химиотерапией при лечении немелкоклеточного рака легкого. Решение основано на данных исследования третьей фазы PAPILLON, в ходе которого оценивались безопасность и эффективность комбинированной схемы по сравнению с одной только химиотерапией у пациентов с недавно установленным диагнозом.

В мае 2021 года комбинация была одобрена FDA в ускоренном режиме. Препарат Rybrevant предназначен для использования параллельно с вливаниями карбоплатин-пеметрекседа в качестве первой линии лечения местнораспространенного или метастатического немелкоклеточного рака легкого при наличии определенной мутации.

Исследование PAPILLON показало, что применение Rybrevant в сочетании с химиотерапией привело к снижению риска прогрессирования заболевания или смерти на 61% по сравнению с химиотерапией. «Мы пересматриваем подход к лечению пациентов с немелкоклеточным раком легкого, предлагая инновационные схемы, которые можно использовать на ранних стадиях, чтобы продлить выживаемость», – прокомментировал решение FDA вице-президент J&J по инновационной медицине, солидным опухолям и клиническим разработкам Киран Пател.

gxpnews