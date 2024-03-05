Минздрав получит 30 млн рублей дополнительно на закупку систем мониторинга глюкозы для детей-диабетиков

Правительство РФ выделит порядка 30 млн рублей дополнительно на закупку систем непрерывного мониторинга глюкозы детям с сахарным диабетом. Средства будут распределены между регионами. Об этом говорится в распоряжении Правительства РФ № 470-р от 29 февраля 2024 года.

Осенью 2023 года правительство утвердило правила распределения средств федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» между регионами для закупки таких медизделий. Всего на эти цели предусмотрено 5,1 млрд рублей. Большая часть этих средств – более 4,5 млрд рублей – пойдет на закупку систем мониторинга для подростков, а на обеспечение медизделиями младших детей (от двух до четырех лет) выделено около 150 млн рублей.

Напомним: после внесения властями США комплектующих к системам мониторинга производства Medtronic в список продукции двойного назначения в РФ возникли сложности с доступностью этих устройств для пациентов. В частности, об этой проблеме говорила директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева.

После ее заявления, опубликованного в СМИ, Минпромторг РФ заявил, что системы мониторинга глюкозы будут включены в список параллельного импорта. «Инструмент параллельного импорта позволяет не допустить „пропадания” необходимой продукции из аптек или магазинов», – говорится в сообщении от сентября 2023 года.

На сегодняшний день, по данным Минздрава РФ, в стране зарегистрировано четыре таких устройства. При этом в феврале 2024 года родители детей-диабетиков из Новосибирска пожаловались на закупку «травмоопасных» китайских систем мониторинга, которые оставляют после прикрепления к коже кровоточащую рану.

gxpnews