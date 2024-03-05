Красноярские «Губернские аптеки» выплатят еще 300 тыс. рублей компенсации Заводу зубных щеток

Завод зубных щеток не смог взыскать с «Губернских аптек» 3,48 млн руб. компенсации за нарушение исключительного права. Вместо этого суд взыскал с аптечной сети 300 тыс. руб. Ранее в рамках мирового соглашения аптечная сеть уже согласилась выплатить истцу 1 млн руб. за торговлю зубными щетками с запатентованной рукояткой. Использование этой конструкции сторонними организациями возможно только с разрешения обладателя исключительного права.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск ООО «Завод зубных щеток» к АО «Губернские аптеки» о взыскании компенсации за нарушение исключительного права: вместо 3,48 млн руб. ответчик заплатит 300 тыс. руб. Аптечная сеть торговала зубными щетками, рукоятка которых была запатентована, хотя разрешения на использование этой рукоятки у обладателя исключительного права она не получала. Решение опубликовано в картотеке судебных дел и не вступило в законную силу.

В 2021 году завод из Тверской области обнаружил в продаже в различных аптеках страны зубные щетки, в рукоятке которых использовано запатентованное изобретение. Исключительные права на него автор изобретения уступил заводу за 4,8 млн руб. и периодические платежи по 100 руб. с продажи каждой щетки. Разрешения на использование патента при производстве зубных щеток, которые имелись в продаже у ответчиков, истец не давал, поэтому он сначала направил аптекам свои претензии, а затем стал обращаться в суды с требованием компенсировать ему нарушение его исключительного права.

В частности, завод подал иск по поводу зубных щеток Active, которые продавались в красноярских «Губернских аптеках» по 116 руб. Ответчик решил не доводить дело до судебного разбирательства и заключил мировое соглашение. Он признал, что нарушил исключительные права завода, и обязался выплатить компенсацию в размере 1 млн руб.

В новом иске, решение по которому суд вынес 29 февраля 2024 года, фигурируют уже другие щетки — мягкая и жесткая серии Modern. Их продажи были прекращены ответчиком сразу после получения претензии в сентябре 2021 года. Исковое требование суд удовлетворил частично, снизив более чем в десять раз размер компенсации.

Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

Фото: Екатерина Погонцева