Использование электронных перевозочных документов начнется осенью

Правительство перенесло срок начала использования электронных перевозочных документов для резервирования даты и времени проезда через государственную границу. Он начнет действовать с 1 сентября 2024 года.

Срок использования электронных перевозочных документов для резервирования даты и времени проезда через границу перенесли на 1 сентября 2024 года. Ранее планировалось, что их начнут использовать с 1 марта. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 248 от 01.03.2024 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В феврале 2023 года водителей грузового транспорта обязали резервировать дату и время проезда через границу. Позже в мае правительство определило пункты пропуска для проезда грузовиков по электронной очереди — на границе с Казахстаном, Китаем и Литвой. В ноябре также утвердили порядок резервирования перевозчиками даты и времени для проезда через границу. Новый порядок позволяет избежать очередей на пунктах пропуска.

Фото: 123rf.com

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