CDC заявили о нехватке вакцин от столбняка в США

CDC заявили о нехватке вакцин от столбняка из-за остановки производства препарата TdVax компанией MassBiologics. Медработникам было предложено использовать АКДС на фоне дефицита.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщили о дефиците вакцин от столбняка в этом году, призвав медработников экономнее расходовать текущие запасы препаратов.

Нехватка возникла в связи с прекращением производства TdVax, вакцины от столбняка и дифтерии компании MassBiologics. Дистрибьютор препарата в Соединенных Штатах Grifols заявил, что поставки TdVax прекратятся в июне 2024 года.

Sanofi остается единственным поставщиком вакцин от столбняка в стране. Французский производитель обязался увеличить поставки препарата Tenivac, защищающего от столбняка и дифтерии, на американский рынок.