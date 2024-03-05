В Подмосковье завершено расследование дела о хищениях при закупке протезов

В Московской области перед судом предстанут заместитель начальника отдела социальных программ госучреждения «Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования РФ» и предприниматель, обвиняемые в мошенничестве при закупке и поставке протезов конечностей для инвалидов. Они являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, с декабря 2021 года по июнь 2022 года заместитель начальника отдела социальных программ, предварительно договорившись с генеральным директором неназванной компании, подготовил коммерческие предложения по заведомо завышенной стоимости на изготовление протезов. В результате они заключили шесть госконтрактов на изготовление протезов на общую сумму более 43 млн руб.

Разница между рыночной стоимостью протезов и стоимостью по государственным контрактам составила почти 5 млн рублей. Обвиняемые распорядились средствами по своему усмотрению. «Собранные доказательства легли в основу обвинения, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Мытищинский городской суд», – подчеркивается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о вынесении приговора в отношении бывшей начальницы отдела закупок Брянского областного онкодиспансера, которую обвиняли в получении взятки в крупном размере от неназванной фармкомпании. За вознаграждение она помогала компании заключать прямые договоры на поставку лекарств без проведения торгов. Злоумышленница получила семь лет лишения свободы.

gxpnews