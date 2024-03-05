Минздрав исключил из ГРЛС 15 регистрационных удостоверений на препараты

Из Госреестра отозвали 15 регистрационных удостоверений лекарств. Большинство отечественного производства. У всех лекарств в реестре зарегистрированы аналоги от других компаний.
Минздрав исключил из Госреестра лекарственных средств 15 регистрационных удостоверений на препараты. Информация об этом опубликована на сайте ГРЛС. Среди держателей удостоверений исключенных препаратов ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» и Sanofi.
Регуляторные решения в отношении всех лекарств вынесены на основании заявлений от владельцев регистрационных удостоверений компаний.
Компания «Фармстандарт-Томскхимфарм» отозвала РУ на 13 препаратов. Среди них обезболивающие, мочегонные средства, препарат для лечения сердечной недостаточности, а также настойки. Производитель отозвал удостоверения на «Цитрамон П», «Фуросемид», «Преднизолон», «Парацетамол», «Нитросорбид», «Ацетилсалициловую кислоту», «Анальгин», «Калия оротат» — все перечисленные препараты в форме таблеток. Также компания отозвала «Этиловый спирт» в виде раствора, «Пантокрин», экстракт и настойки боярышника и мяты перечной. У всех исключенных препаратов есть зарегистрированные аналоги на территории России.
Sanofi отозвала РУ на два препарата. Был исключен ангиопротектор «Троксерутин Санофи» (троксерутин) в виде капсул. Препарат для снижения артериального давления «Тритаце» (рамиприл) был отозван в таблетках 10 мг. В реестре по-прежнему зарегистрирован «Тритаце» в дозировке 2,5 мг и 5 мг от Sanofi и других производителей.
Из реестра исключены следующие лекарственные препараты:
- «Этиловый спирт» (этанол), раствор, РУ — ЛСР-008197/08 от 16.10.2008;
- «Цитрамон П», таблетки, РУ — ЛСР-000021 от 28.03.2007;
- «Фуросемид» (фуросемид), таблетки, РУ — ЛС-000488 от 18.11.2009;
- «Троксерутин Санофи» (троксерутин), капсулы, РУ — П N015161/01 от 13.08.2008;
- «Тритаце» (рамиприл), таблетки, РУ — ЛСР-008998/09 от 09.11.2009;
- «Преднизолон» (преднизолон), таблетки, РУ — ЛСР-003276/07 от 17.10.2007;
- «Парацетамол» (парацетамол), таблетки, РУ — ЛСР-000062 от 10.05.2007;
- «Пантокрин», экстракт, РУ — ЛСР-003253/07 от 17.10.2007;
- «Нитросорбид» (изосорбида динитрат), таблетки, РУ — ЛСР-003429/07 от 26.10.2007;
- «Мяты перечной настойка», настойка, РУ — ЛСР-003434/07 от 26.10.2007;
- «Левомицетин» (хлорамфеникол), таблетки, РУ — ЛС-001979 от 09.07.2010;
- «Калия оротат» (оротовая кислота), таблетки, РУ — ЛСР-003254/07 от 17.10.2007;
- «Боярышника настойка», настойка, РУ — ЛС-002044 от 25.08.2009;
- «Ацетилсалициловая кислота» (ацетилсалициловая кислота), таблетки, РУ — Р N003094/01 от 15.12.2008;
- «Анальгин» (метамизол натрия), таблетки, РУ — Р N001244/01 от 23.01.2008.
Фото: freepik
Вероника Догузова
pharmvestnik