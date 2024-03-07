Novartis представила новые данные о лечении «Золгенсмой» детей со СМА до девяти лет

Швейцарская Novartis раскрыла результаты новых исследований, направленных на изучение воздействия однократной инъекции генотерапевтическиой «Золгенсмы» (онасемноген абепарвовек) на организм детей старшего возраста, страдающих спинальной мышечной атрофией (СМА). В эту категорию вошли дети весом от 8,5 до 21 кг, их средний возраст составил 4,7 года. В общей сложности в эксперименте приняли участие 24 ребенка в возрасте до девяти лет.

Согласно опубликованным данным, почти все испытуемые сохранили или улучшили – по сравнению с исходным уровнем – двигательные показатели через 52 недели (12 месяцев) после инъекции. По словам доктора Сандры Рейна, главного научного консультанта и руководителя глобального медицинского направления по СМА компании Novartis, эти данные – «первое открытое клиническое исследование „Золгенсмы”, включающее старших и более тяжелых [по сравнению с предыдущими] пациентов, а также тех, кто ранее уже получал лечение».

Основные данные:

95,8% пациентов, которые могли сидеть, но с небольшой поддержкой, сохранили эту возможность по прошествии 52 недель после инъекции;

три пациента смогли стоять, применяя опору, а один пациент смог ходить;

все пациенты, которые изначально могли ходить, сохранили этот показатель до конца исследования.

«Эти данные позволяют использовать „Золгенсму” у детей весом до 21 кг, поддерживая использование однократной генной терапии в качестве терапевтического средства для лечения СМА в более широкой популяции», – прокомментировал результаты исследования детский невролог Хью Макмиллан.

Эти сведения входят в набор данных по «Золгенсме», которые будут представлены на клинической и научной конференции Ассоциации мышечной дистрофии (MDA) в 2024 году, заявила компания Novartis. Результаты исследования также опубликованы на портале clinicaltrials.gov.

Напомним: государственный благотворительный фонд «Круг добра», который спонсирует лечение россиян до 19 лет с орфанными заболеваниями, в том числе СМА, отказывает в закупке препарата «Золгенсма» тем пациентам, чья масса тела выше 13,5 кг, а возраст больше двух лет. Такое ограничение объясняется отсутствием результатов исследований для детей, которые не попадают в эту категорию.

«Фонд не может оплачивать эксперименты над российскими детьми на деньги людей, которые поддержали решение президента о дополнительном налоге на годовой доход выше 5 млн рублей. Фонд не может приобретать за счет этих людей препарат в случаях, где еще нет клинически доказанных данных об эффективности и безопасности этого препарата», – пояснял ранее председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко.

gxpnews