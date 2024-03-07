Экс-руководство Сибирского НКЦ ФМБА предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела против экс-генерального директора и заведующей аптекой-провизора Сибирского научно-клинического центра (НКЦ) ФМБА России, а также представителя коммерческого предприятия. Материалы дела направились в суд для рассмотрения по существу.

По данным ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, обвиняемые в период с 1 сентября 2018 года по 11 мая 2021 года, действуя совместно с директором по страховой и внебюджетной деятельности НКЦ (дело в отношении нее выделено в отдельное производство), подменяли поставляемые в адрес научно-клинического центра медикаменты на иные лекарства.

Полученные препараты, которые оплачивались Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, использовались в их личных целях и в интересах третьих лиц. Причиненный ущерб от действий злоумышленников составил 15,5 млн рублей.

При обыске со склада НКЦ изъято 1,5 тысячи упаковок лекарств (седативных, болеутоляющих, успокоительных, а также косметологических препаратов и средств для похудения). Обвинение готовится по ч. 4 ст. 160 УК РФ (хищение путем растраты денежных средств, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Экс-гендиректор центра находится на домашнем аресте, бывшая заведующая аптекой—провизор помещена под стражу, а в отношении представителя коммерческой фирмы избрана мера пресечения в виде запрета определенной деятельности.

Напомним, в ноябре 2023 года двух экс-сотрудниц того же учреждения осудили на 5,5 года колонии общего режима за взятки (ст.290 УК РФ), причем одной из фигуранток являлась заведующая-провизор аптеки НКЦ Татьяна Ефимова. Их признали виновными в получении от руководителя ООО МТФ «Мединстал» взяток в виде имущества, подарочных карт в магазины косметики, годового абонемента в фитнес-центр и дорогостоящих туристических путевок на общую сумму более 3,8 млн рублей за оказание содействия в заключении более 100 контрактов на поставку медицинских изделий по завышенной стоимости.

gxpnews