FDA одобрило новое показание для применения дермального филлера Juvederm

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США разрешило применять дермальный филлер на основе гиалуроновой кислоты Juvederm Voluma XC для инъекций в область виска при значительной «впалости» у лиц старше 21 года.

По информации производителя препарата Allergan Aesthetics (входит в состав AbbVie), клиническое исследование показало, что более чем у 80% испытуемых через 3 месяца после процедуры наблюдалось улучшение в месте введения препарата (заполнение «провалов»). Кроме того, более 85% взрослых были удовлетворены тем, как выглядело их лицо через 3 месяца после лечения — с точки зрения баланса, пропорций и симметрии.

«Juvederm Voluma XC временно придает объем, мгновенно подтягивая и увеличивая форму, контур и структуру висков, создавая плавный переход от скулы ко лбу, что позволяет в целом усовершенствовать форму лица пациента с точки зрения баланса пропорций», — говорится в пресс-релизе AbbVie.

Juvéderm Voluma XC также показан для глубокого введения в область щек с целью коррекции возрастной потери объема в средней части лица и для увеличения подбородочной области.

«Это первое одобрение в США дермального филлера на основе гиалуроновой кислоты для использования в верхней части лица», — приводятся в публикации слова президента Allergan Aesthetics и старшего вице-президента AbbVie Кэрри Стром.

gxpnews