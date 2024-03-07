Недобросовестным поставщикам хотят запретить участвовать в закупках

Депутаты Заксобрания Калининградской области внесли с Госдуму законопроект, предлагающий обязать заказчиков заключать контракты только с теми участниками, которые не состоят в РНП. Это должно способствовать развитию добросовестной конкуренции.

Законодательное собрание Калининградской области предложило обязать заказчиков заключать контракты только с теми участниками, сведений о которых нет в Реестре недобросовестных поставщиков (РНП). Соответствующий законопроект № 566146-8 с поправками в № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» внесли в Госдуму, он находится на рассмотрении.

Депутаты калининградского Заксобрания предлагают исключить слова о праве заказчика устанавливать или не устанавливать требование подтверждения добросовестности поставщиков. Изменения предполагают, что заказчик обязан устанавливать требование об отсутствии информации об участнике закупки в РНП. Сейчас заказчики должны запрашивать эту информацию у подрядчиков лишь в том случае, если контрагент был включен в реестр из-за отказа от исполнения контракта с заказчиком, который попал под иностранные санкции.

Как следует из пояснительной записки, авторы законопроекта убеждены, что такая мера приведет к более эффективному осуществлению закупок и развитию добросовестной конкуренции.

В феврале в суд передали дело поставщика контрафактных препаратов в онкодиспансер Ингушетии — компании ООО «Бизнес Юг». В 2022 году, сразу после проверки правоохранительных органов, «Бизнес Юг» был внесен ФАС в реестр недобросовестных поставщиков, но уже через несколько месяцев был исключен из него по неизвестным причинам.

Фото: freepik

Коблова Дина

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