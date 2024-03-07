Три региона протестируют передвижные аптечные пункты

В марте три субъекта России должны протестировать модель реализации лекарственных препаратов с помощью передвижных аптечных пунктов. Такое поручение аптечным сетям в регионе дали терорганы Росздравнадзора. Полученные в ходе работы данные будут рассмотрены Госдумой при принятии решения о необходимости запуска «пилота» по выездной торговле медикаментами.

В течение недели — с 11 по 17 марта — АО «Губернские аптеки» организуют выездную торговлю лекарственными препаратами в населенные пункты, где сейчас нет ни аптечных организаций, ни ФАП с лицензией на фармдеятельность. Такое решение было принято по итогам совещания с терорганом Росздравнадзора, рассказала «ФВ» управляющая краевой аптечной сетью предприятия Людмила Губина.

По ее словам, регламентирующей базы пока нет, это план модели реализации лекарственных препаратов с помощью передвижных аптечных пунктов на примере трех субъектов — Краснодарского края, Красноярского края и Республики Хакасия. Эти территории значительно отличаются друг от друга по средней численности жителей населенных пунктов: в Краснодарском крае это 1500 человек, в Красноярском крае — 123 человека, в Хакасии — 119 человек.

Территориальное управление Росздравнадзора по Красноярскому краю предоставило презентацию с рекомендациями по тестированию проекта: какое оснащение должно быть у автомобиля, какие лекарственные препараты можно реализовывать в пункте и его модель работы (прикрепляется к базовой аптеке, выезжает в точку назначения, маршрут).