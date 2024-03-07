Минздрав разработал форму выписки из государственного реестра лекарств

Минздрав разработал форму выписки из государственного реестра лекарств. Заменить регистрационные удостоверения выписками планируется с 1 января 2025 года.

Минздрав предложил утвердить форму выписки из Государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения. Соответствующий проект приказа министерства проходит общественное обсуждение.

В форме всего 15 пунктов, в числе которых — наименования лекарства, лекарственная форма с указанием дозировки, наименование держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарства, дата отмены госрегистрации препарата и др.

Приказ должен вступить в силу с 1 января 2025 года.

Выписки заменят основной документ о регистрации — бумажные бланки регистрационных удостоверений. Форму выписки разработали в связи с гармонизацией национального законодательства с регулированием в рамках ЕАЭС. Ранее Минздрав подготовил соответствующие поправки в список своих компетенций.

Фото: freepik

Коблова Дина

Таисия Кубрина

pharmvestnik