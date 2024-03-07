Еще одного обманувшего «Брянскфарму» мошенника признали виновным

В Брянской области вынесен приговор пособнику в мошенничестве, жертвой которого стало ООО «Брянскфарм». Фигуранты уголовного дела заключили с ним договор поставки лекарств на сумму без малого 12 млн руб., но товар не поставили, а аванс в 50% потратили по своему усмотрению.

Дятьковский городской суд признал виновным 37-летнего жителя Владикавказа в пособничестве в мошенничестве, совершенном в крупном размере (ч.5 ст.33, ч.6 ст.159 УК РФ). Вместе с руководством «Диалог-Фарма» он ввел в заблуждение представителей ООО «Брянскфарм» относительно своих намерений поставить лекарственные средства. Получив аванс, обязательства по контракту он не исполнил, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем telegram-канале.

В 2019 году компания «Брянскфарм» заключила с «Диалог-Фарма» (развивает сеть дневных стационаров диализа) договор поставки лекарств на 11,8 млн руб. Фирма перечислила мошенникам предоплату в размере 50%, но товар в установленные 35 дней не получила. Обратилась в суд с иском о возврате денег, который в 2020 году был полностью удовлетворен. Параллельно историей заинтересовались правоохранительные органы, было заведено уголовное дело о мошенничестве.

В 2022 году компания «Диалог-Фарма» была ликвидирована, а в 2023 году ее директор и его заместитель были осуждены, писал «ФВ». Они уверяли, что не собирались никого обманывать, но суд отнесся к этим словам с недоверием. Хотя бы потому, что присвоенные деньги они вернули заказчику лишь в рамках принудительного исполнения решения Арбитражного суда Брянской области. Советский суд Брянска назначил мошенникам 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

На днях был оглашен приговор и пособнику в мошенничестве, который вину признал и в полном объеме возместил ущерб. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Вердикт не вступил в законную силу.

Екатерина Погонцева

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