Уведомления о начале деятельности по обороту медизделий нужно подавать на каждый новый адрес

Правительство обновило правила подачи уведомлений о начале отдельных видов деятельности, в том числе по обороту медизделий. Теперь соответствующие уведомления необходимо подавать на каждый новый адрес. Документ также можно будет подавать через портал госуслуг.

Предприниматели должны будут подавать уведомления о начале отдельных видов деятельности, в том числе по обороту медицинских изделий, на каждый новый адрес. Соответствующие изменения в правила направления этой информации внесены Постановлением Правительства РФ № 219 от 28.02.2024.

Также добавлена опция подачи уведомлений через портал государственных услуг или аналогичные региональные порталы государственных и муниципальных услуг. Заявителю в электронной карточке уведомления необходимо указать наименование и адрес места осуществления деятельности. Днем подачи документа считается день заполнения и подписания бумаг заявителем.