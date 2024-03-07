Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов внесли в Госдуму

Сенаторы предложили установить требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и пунктом выдачи заказов. Кроме того, в Совете Федерации предложили создать государственный маркетплейс, на котором будут продавать только отечественные товары.

Сенаторы предложили урегулировать деятельность маркетплейсов, соответствующий законопроект № 568223-8 «О государственном регулировании торговой деятельности агрегаторов информации о товарах в Российской Федерации и о внесении изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» находится на рассмотрении в Госдуме.

Согласно данным Минпромторга, опубликованным в январе 2024 года, за последние пять лет оборот маркетплейсов вырос в пять раз, говорится в пояснительной записке к закону. По состоянию на июнь 2023 года доля маркетплейсов в общем объеме онлайн-торговли превысила 50%.

Законопроект устанавливает требования к договорам, которые владелец маркетплейса заключает с продавцом и с владельцем пункта выдачи заказов. Одно из обязательных требований — понятное изложение условий сотрудничества. Договоры также необходимо будет размещать на сайте владельца маркетплейса.

Требования к порядку деятельности разделены на две группы. В первую входят универсальные требования ко всем маркетплейсам, а во вторую — специальные требования для участников рынка, через которые совершается более 20% общего объема сделок между продавцами и покупателями. Владельцы таких маркетплейсов подвергаются более существенным ограничениям, которые направлены в том числе на недопущение монополизации рынка. Среди таких ограничений — запрет включения в договор условий об отказе от конкуренции, условий о ценовом паритете, дискриминационных условий реализации товаров, навязыванию определенных невыгодных условий поставщикам и владельцам пунктов выдачи заказов и др.

В Совете Федерации 5 марта также обсудили возможность создания государственного маркетплейса, на котором будут продавать только отечественные товары. Как сообщают «Ведомости», такую инициативу обсудили на «круглом столе» на тему «Законодательное регулирование деятельности маркетплейсов».

«Потребитель будет знать, что вот здесь, на маркетплейсе, товары точно с сертификатом, точно прошедшие все проверки. А самое главное, что вы, наверное, не 20% будете с продавца брать, например, а какую-то минимальную плату», — обратился зампред Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов к замдиректора Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Юлии Юдиной.

Она при этом отметила, что «лучше коммерсантов никто не продаст и не продвинет», поэтому лучше сделать так, чтобы маркетплейсы применяли свои маркетинговые возможности в отношении в первую очередь российских товаров.

У регуляторов и надзорных органов возникают претензии к маркетплейсам из-за нарушений продажи лекарственных средств и БАД. Накануне на Wildberries и Ozon обнаружили в свободной продаже не зарегистрированный в России противозачаточный препарат, содержащий высокие дозы синтетического женского полового гормона. Карточки товаров уже заблокировали по требованию Росздравнадзора.