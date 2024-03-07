 
  »

Сроки внесения сведений в ЕГИСЗ сократят с 1 сентября

Сроки внесения сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) сократят с 1 сентября текущего года, это закреплено в соответствующем Постановлении Правительства РФ № 261 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2022 года № 140».

С 1 сентября сроки внесения сведений в ЕГИСЗ сократят, информацию нужно будет предоставлять не позднее дня внесения сведений в реестр лицензий. Также у Федерального казначейства появится доступ к информации об аптеках, построенных за счет федерального бюджета.

Сейчас информация предоставляется в течение пяти рабочих дней со дня получения актуализированных данных от медорганизаций, а, согласно новым изменениям, ее будут предоставлять не позднее дня внесения сведений в реестр лицензий.

Также, согласно документу, Федеральное казначейство получит доступ к информации о зданиях и строениях больниц и аптек, построенных за счет федерального бюджета, за счет интеграции ЕГИСЗ с ГИС «Управление».

Инициатором изменений выступило Министерство здравоохранения. Документ действует до 1 марта 2028 года.
Фото: DilokaStudio/Freepik

Коблова Дина
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

7 марта, 2024 | Просмотров: 99