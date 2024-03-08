Компания Bayer выиграла еще один суд по делу о гербициде Roundup

Bayer выиграла суд по иску семьи из американского штата Арканзас. В иске утверждается, что продукт немецкой компании – гербицид Roundup – стал причиной смерти женщины, у которой из-за его применения развился рак. Присяжные в суде пришли к выводу, что Bayer не несет ответственности за болезнь родственницы истцов.

Семья умершей онкопациентки продолжит судебное разбирательство. К слову, это один из тысяч исков (агентство Reuters насчитало примерно 165 тысяч), поданных в отношении Bayer и ее садоводческого продукта Roundup. Большинство истцов утверждают, что гербицид канцерогенен и вызывает рак, причем в большинстве случаев – лимфому Ходжкина.

Компания Bayer выиграла 11 из последних 18 судебных процессов, однако по тем, что проиграла, ей предстоит выплатить истцам компенсацию на общую сумму более $4 млрд, в том числе $2,25 млрд по одному делу, завершившемуся в январе 2024 года. Компания обжалует эти вердикты, и, вероятно, штрафные санкции будут снижены.

Ранее, в 2020 году, немецкая компания уладила большую часть дел о Roundup на общую сумму до $9,6 млрд, но не смогла добиться урегулирования будущих дел. Более 50 тысяч исков остаются на рассмотрении, и в конце этого года ожидается еще как минимум 10 судебных разбирательств по делу о якобы канцерогенном гербициде.

Roundup компания приобрела в рамках сделки по покупке американской агрохимической компании Monsanto за $63 млрд в 2018 году. По информации Bayer, многолетние исследования Roundup и его активного ингредиента – глифосата – подтверждают их безопасность для человека. Данный гербицид является одним из самых распространенных средств для уничтожения сорняков в США, хотя в прошлом году Bayer прекратила его продажу для домашнего использования на фоне судебных разбирательств.

gxpnews