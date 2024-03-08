Минздрав возобновил работу комиссии по определению дефицитных лекарств на фоне санкций

Минздрав возобновил порядок работы межведомственной комиссии по определению дефицитных препаратов на фоне санкций. Приказ будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Действие положений межведомственной комиссии по определению дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением санкций возобновили, соответствующий приказ № 83н от 21.02.2024 опубликовал Минздрав.

Документ содержит формы заключения межведомственной комиссии об определении дефектуры лекарств и о возможности (невозможности) выдачи разрешения на временное обращение серии препарата, который имеет зарегистрированные в России аналоги. Также приказом утверждается форма заключения о возможности (или невозможности) обращения в России серии (партии) лекарственного препарата в иностранной упаковке.

Комиссия будет принимать решение на основании таких критериев, как факт дефицита или отсутствия лекарства в обращении в случае прекращения деятельности или отказа от поставок производителя или поставщика лекарства, вспомогательных веществ, оборудования, а также отмены госрегистрации препарата.

В состав комиссии включили представителей Минздрава, Минпромторга, Минфина, Федеральной таможенной службы (ФТС) и других ведомств. Также, по предложению членов комиссии, в заседаниях смогут участвовать внештатные специалисты Минздрава и представители владельцев регистрационных удостоверений или заявители без права голоса. В обсуждении могут участвовать и субъекты обращения лекарств, если сообщат об этом не позднее чем за три рабочих дня до его начала.

Сведения о препаратах, включенных в повестку заседания, будут размещать на портале по ведению госреестра лекарств в разделе «Журнал». Решение о включении или об исключении препарата из перечня дефицитных лекарств принимается путем открытого голосования.

Прежний приказ № 339н от 19.05.2022 перестал действовать в конце 2023 года, а новая комиссия будет работать до 31 декабря 2024 года.

Изменения в законодательство, которые позволяют правительству принять решение о ввозе в Россию препаратов в иностранной упаковке в случае их дефицита, внесли в марте 2022 года. Такие лекарства должны иметь на упаковке самоклеящуюся этикетку с информацией на русском языке.

В мае 2022 года утвердили порядок работы комиссии по определению дефицитных препаратов для их ввоза в иностранной упаковке. В ноябре возможность ввоза в 2023 году лекарств в иностранной упаковке продлили вместе с другими особенностями обращения лекарств в случае их дефицита. Спустя месяц, в декабре, Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении ввоза таких лекарств до конца 2024 года.

Фото: freepik

Коблова Дина

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