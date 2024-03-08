Инвесторов с иностранным капиталом планируют допустить к участию в СПИК

Минпромторг предложил разрешить заключать специальные инвестиционные контракты с инвесторами, имеющими не более 25% иностранного капитала в структуре бизнеса. При превышении этого порога при заключении СПИК не будут применяться меры стимулирования.

Минпромторг предложил допустить к участию в специальных инвестиционных контрактах (СПИК) инвесторов с долей участия офшорных компаний не более 25%. Соответствующие изменения в порядок заключения таких контрактов, утвержденный Постановлением Правительства РФ № 708 от 16.07.2015, до 15 марта проходят общественные обсуждения на портале regulation.gov.ru.

Сейчас правилами заключения СПИК запрещено заключать такие контракты с инвесторами, имеющими иностранный капитал в структуре бизнеса.