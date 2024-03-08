В Германии мужчина получил 217 доз вакцины от COVID-19

Журнал The Lancet опубликовал случай гипервакцинации 217 дозами вакцин от COVID-19. Анализ иммунологического профиля пациента не обнаружил существенных отличий в реакциях адаптивного иммунитета по сравнению с теми, кто получил стандартные три дозы.

Мужчине из Германии было введено 217 доз вакцины от COVID-19. Случай был описан в медицинском журнале The Lancet.

62-летний пациент получал прививки на протяжении 29 месяцев. По словам исследователей, за все время у мужчины не было отмечено каких-либо побочных эффектов.

Прокуратура Магдебурга начала возбуждение дела о мошенничестве, собрав данные о первых девяти месяцах вакцинации немца. Однако уголовное дело не возбудили. За этот период пациент успел привиться 130 дозами противоковидного препарата.