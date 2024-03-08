Шаскольский поддержал механизм принудительного лицензирования лекарств в России

ФАС поддержала механизм принудительного лицензирования лекарств в случае, если компании отказываются снижать цены или уходят с российского рынка. Об этом заявил глава службы Максим Шаскольский во время пленарного заседания Совета Федерации.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил, что механизм принудительного лицензирования в отношении медицинских препаратов будут применять, если компании отказываются снижать цены или уходят с российского рынка, пишет издание «СенатИнформ».

«Те компании, которые видят, что у них могут вообще принудительно лицензию отобрать и передать другим, они снижают цены. Там, где будет такое проявляться, мы будем это применять», — заявил Шаскольский.

Также глава ФАС рассказал, что в 2023 году были зарегистрированы 252 цены на лекарственные препараты, которые снижены в среднем на 14%.

Правительство впервые выдало принудительную лицензию на производство препарата в январе 2021 года, согласно ст.1360 ГК РФ. Ее получила компания «Фармасинтез» на выпуск ремдесивира в течение года без согласия владельцев патента, которые защищают препарат. Поводом для такого решения стало длительное отсутствие регистрации предельной отпускной цены на оригинальный препарат «Веклури» от Gilead Sciences.

В декабре 2023 года правительство второй раз выдало принудительную лицензию, позволяющую выпускать препараты с МНН семаглутид без разрешения патентообладателей двум отечественным компаниям — «Герофарм» и «Промомед». Препараты уже зарегистрированы, а «Промомед» даже успел ввести свой дженерик в оборот. Компании смогут до конца 2024 года использовать изобретения, охраняемые патентами Novo Nordisk. Оригинатор выпускает препарат под брендом «Оземпик», но в ноябре 2022 года компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок препарата в Россию.

В феврале президент подписал указ, согласно которому выдачей принудительных лицензий займется специальная подкомиссия при правительстве. Выплату компенсаций за такие лицензии будут перечислять на специальные счета типа «О».

Фото: ФАС

Коблова Дина

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