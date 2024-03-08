В средствах от угревой сыпи с пероксидом бензоила обнаружили вызывающие рак канцерогены

Средства от угревой сыпи Clinique, Proactiv и Clearasil содержат опасный уровень бензола, способствующего развитию рака. Лаборатория Valisure, которая обнаружила химическое вещество в косметических продуктах, направила в FDA просьбу отозвать товары с рынка.

В средствах от угревой сыпи Clinique и Proactiv (Estee Lauder), а также Clearasil (Reckitt Benckiser) был обнаружен высокий уровень канцерогенов, вызывающих рак. Об этом говорится в данных исследования, проведенного американской независимой лабораторией Valisure.

Как сообщается, продукты указанных брендов содержат химическое вещество бензол, уровень которого в 12 раз превышал норму. Канцероген образовывается в результате распада пероксида бензоила, одного из самых распространенных ингредиентов, добавляемых в безрецептурные средства против акне.

Valisure направила ходатайство в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) с просьбой изъять товары с рынка, провести разбирательство и пересмотреть руководство в отношении допустимого уровня использования бензола в продукции.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Международное агентство по изучению рака (МАИР) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считают бензол канцерогенным веществом и связывают его с целым рядом заболеваний, включая раковые и гематологические. Известно, что бензол может приводить к развитию рака крови и лимфомы даже при его низкой концентрации в 0,8 миллионной доли (ppm).

FDA публиковало заявление о том, что бензол не должен использоваться для изготовления препаратов. Для производителей была установлена норма в 2 ppm, превышение которой ведет к отзыву продукции с рынка.

Valisure изучила образцы 175 различных средств от акне, среди которых были кремы, лосьоны, гели и средства для умывания. Первоначальная оценка результатов показала, что содержание бензола в 94 продуктах превышало 2 ppm. Более того, их инкубация при температуре 50°C в течение нескольких недель ведет к высвобождению «сотен» ppm бензола.

За последние несколько лет лаборатории также удалось выявить в составе дезинфицирующих и солнцезащитных средств несколько веществ, вызывающих рак, в том числе бензол. Исследования Valisure привели к отзыву нескольких солнцезащитных кремов и спреев компаний Coppertone и Johnson & Johnson в 2021 году.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

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