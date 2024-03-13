В США растет число госпитализаций детей из-за приема мелатонина

В США с 2009 года более чем на 400% увеличилось число госпитализаций младенцев и детей, подвергшихся воздействию мелатонина. В последние годы – в период с 2019 по 2022 год – в отделениях неотложной помощи США оказалось около 11 тысяч детей, принявших мелатонин, что составило 7% от общего числа обращений в связи с воздействием лекарственных препаратов или передозировкой. Об этом американцев предупреждают исследователи Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Более половины случаев приема мелатонина в скорой помощи приходится на детей младше пяти лет. Параллельно растет количество взрослых, принимающих мелатонин, которые в теории могут предложить его и своему ребенку. Употребление мелатонина среди взрослых в США увеличилось с 0,4% в 1999-2000 годах до 2,1% в 2017-2018 годах, то есть более чем в пять раз.

Почти половина всех обращений в скорую помощь по поводу воздействия мелатонина на детей (около 47%) были связаны с жевательными формами добавки, которые похожи на мармелад по форме и вкусу и часто продаются в бутылках без крышек для защиты от приема ребенком. Тем не менее это не лакомство, а БАД, содержащий от 2 до 10 мг мелатонина – гормон, который в организме человека должен вырабатываться мозгом в рамках цикла сна и бодрствования.

Другие случаи обращения в скорую помощь в связи с приемом мелатонина внутрь связаны с неуточненной твердой формой мелатонина, такой как пилюля или рассасываемая таблетка. Примерно в 36% случаев дети проглатывали более 10 таблеток мелатонина за один раз.

CDC не предоставляют ответа на вопрос о том, какие побочные эффекты мелатонина наблюдались у детей. В малых дозах мелатонин может быть безопасен для детей, но ни одно исследование не указывает, перевешивает ли польза от помощи ребенку расслабиться и заснуть риски.

Известно, что обычные побочные эффекты мелатонина у детей могут включать сонливость, головные боли, возбуждение и учащенное мочеиспускание в ночное время. Мелатонин также может вступать во взаимодействие с другими лекарствами, назначаемыми детям, и вызывать аллергические реакции.

gxpnews