Президент США Байден: «В Москве лекарства на 40% дешевле, чем в Америке»

Президент США Джо Байден считает, что в ряде стран, в том числе России, Германии и Канаде, рецептурные лекарства продаются по более доступным ценам, нежели в Америке. Такое мнение он озвучил, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием «О положении страны» 7 марта.

Он уточнил, что рецептурные препараты в Москве, Торонто и Берлине стоят на 40% дешевле: «От той же компании, те же медикаменты». Слушатели встретили эти слова смехом и аплодисментами. Тем не менее, как сообщают СМИ, названный показатель в 40% может не соответствовать действительности, так как данное заявление было экспромтом: этих слов не было в заготовленном заранее тексте.

Напомним: в 2022 году президент США принял закон о снижении инфляции, который в том числе дает властям право снижать цены на дорогостоящие лекарства путем переговоров с фармкомпаниями. Ожидается, что это позволит сэкономить $25 млрд в год к 2031 году. «Нет причин, по которым американцы должны платить больше, чем любая развитая страна, за жизненно важные рецепты только для того, чтобы набить карманы крупных фармацевтических компаний», – говорил по этому поводу Байден.

В свою очередь, фармпроизводители заявили, что закон повредит инновациям в области лекобеспечения, а также что он нарушает их права, предусмотренные первой, пятой и восьмой поправками к Конституции США. Тем не менее в январе 2024 года окружной судья США Дэвид Эзра отклонил иск нескольких американских ассоциаций, которые утверждали, что программа, направленная на снижение цен на ведущие лекарства, неконституционна.

Производители лекарств, которые откажутся участвовать в программе, должны будут либо заплатить крупные штрафы, либо вовсе отказаться от участия в Medicare. Уже известны первые 10 препаратов, по поводу которых будут вестись переговоры об их стоимости.

gxpnews