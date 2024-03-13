Минздрав уточнил возможность пациентских организаций участвовать в формировании лекперечней

Представители пациентских организаций высказали опасение касательно новых правил формирования комиссии, которая отвечает за включение препаратов в список ЖНВЛП. Объединения не упомянули в пункте 11 новой редакции документа, где изложен состав комиссии. В Минздраве заверили, что поводов для беспокойства нет.

Минздрав предложил изменить Постановление Правительства РФ № 871 от 28.08.2014 «Об утверждении правил формирования перечней лекарственных препаратов и минимального ассортимента лекарственных препаратов». Участие общественных организаций в комиссии закреплено в пункте 11 этого документа, однако в новой его редакции пациентские объединения в этом пункте не упоминаются вовсе. Об опасениях общественников пишет «Коммерсантъ».

Общественные организации теперь упомянуты в пункте 6: по их предложению лекарства можно исключить из перечней. В пояснительной записке к проекту изменений постановления предлагается также исключить из состава комиссии представителей образовательных организаций высшего медицинского образования и образовательных организаций высшего фармацевтического образования, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также медицинских, фармацевтических и научных организаций, осуществляющих комплексную оценку. Делается это «в целях исключения вероятности возникновения конфликта интересов».

Изложить пункт 11 в новой редакции постановления с упоминанием пациентских организаций попросили руководитель организации «Кожные и аллергические болезни» Олеся Мишина, президент российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова, представители Всероссийского союза пациентов и других общественных объединений.

В Минздраве же заявили, что упоминание пациентских организаций перенесли из одного пункта в другой «в связи с необходимостью изменения текста правил формирования перечней». В случае если изменения примут, участие общественных организаций в работе комиссии останется прежним.