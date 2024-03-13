Правительство утвердило программу по выявлению и пресечению картелей

Правительство утвердило пятилетнюю программу по выявлению и пресечению картелей, а также других соглашений, ограничивающих конкуренцию. В рамках нее намерены запустить информационную систему «Антикартель», которая автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства.

Правительство утвердило программу по выявлению и пресечению картелей и других ограничивающих конкуренцию соглашений до 2028 года. Такое решение приняли в рамках исполнения поручения президента по повышению конкурентоспособности отечественной экономики. Соответствующее распоряжение № 512-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, планируется запустить работу российской информационной системы «Антикартель», которая автоматически будет выявлять признаки нарушений антимонопольного законодательства. Новая программа должна объединить работу антимонопольных и правоохранительных органов, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, федеральных министерств и ведомств в сфере борьбы с картелями.

Фото: pressfoto/Freepik

Коблова Дина

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