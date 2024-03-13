Препарат от ожирения Novo Nordisk одобрен против сердечно-сосудистых заболеваний

FDA одобрило применение Wegovy (семаглутида) для снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Препарат доказал эффективность в ходе исследования с участием 17 604 пациентов, имеющих избыточный вес.

Препарат Wegovy (семаглутид) от датской компании Novo Nordisk, предназначенный для снижения веса, теперь может применяться в качестве средства для снижения риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, сердечного приступа и инсульта у пациентов с лишним весом. Об этом говорится в пресс-релизе Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, одобрившего новое показание лекарственного средства.

Директор Центра оценки и исследований лекарственных средств FDA Джон Шарреттс заявил, что Wegovy стал первым препаратом от ожирения, разрешенным также для предотвращения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регистрация этого показания лекарственного средства регулятором – «крупное достижение в области общественного здравоохранения».

Wegovy доказал свою эффективность в ходе плацебоконтролируемого исследования с участием 17 604 человек. Препарат снизил риск значительного неблагоприятного сердечно-сосудистого осложнения (т.е. смерти из-за сердечно-сосудистой патологии, сердечного приступа или инсульта) на 20%. Осложнения были отмечены у 6,5% участников, принимавших лекарственное средство Novo Nordisk в комплексе со стандартным лечением, и у 8% – в контрольной группе.