Новые правила обращения ветпрепаратов в ЕАЭС прокомментировал Россельхознадзор

С 13 марта 2024 года вступают в силу новые правила регулирования обращения ветеринарных препаратов на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эти правила утверждены Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 21 января 2022 года.

Документ устанавливает единые требования:

к регулированию обращения ветеринарных препаратов;

к порядку регистрации ветпрепаратов и иных процедур, связанных с регистрацией;

к процедурам оценки качества, безопасности и эффективности ветеринарных средств и критериям их оценки;

к формату информационного взаимодействия при осуществлении государственного контроля в сфере обращения ветпрепаратов;

к реестрам и информационным базам данных ЕАЭС в сфере обращения ветеринарных лекарственных средств.

В Россельхознадзоре отметили, что на таможенной территории ЕАЭС вводится запрет на применение ряда препаратов для продуктивных животных. Перечень таких препаратов указан в приложении № 4 к данным правилам.

Кроме того, согласно новым правилам, наличие сертификата соответствия производства ветпрепаратов требованиям правил надлежащей производственной практики становится обязательным условием. «Регистрация препаратов, заявление на которые будет подано в соответствии с законодательством государства – члена ЕАЭС после 13 марта 2024 года, будет признаваться только на территории данной страны», – пояснили в Россельхознадзоре.

Эксперты ведомства добавили, что правила вводятся спустя 2 года после вступления в силу самого Решения Совета ЕЭК. Предусмотрен переходный период приведения в соответствие с новыми правилами регистрационных досье, зарегистрированных по законодательству государства – члена ЕАЭС, до 31 декабря 2027 года.

Также у участников оборота ветеринарных лекарственных средств есть время для приведения маркировки препаратов в соответствие с требованиями, утвержденными Решением Совета ЕЭК от 3 ноября 2016 года № 76, до даты истечения срока действия их регистрационных удостоверений.

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