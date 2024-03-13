В январе продажи лекарств от простуды и кашля выросли на треть

По итогам января 2024 года посетители аптек приобрели 431 млн упаковок лекарств на более чем 132 млрд руб. — это больше на 17,7% в деньгах и на 0,2% в упаковках, чем январе 2023 года. Покупатели больше всего потратили на противопростудные и противокашлевые средства — более 8 млрд руб.
В январе 2024 года продажи всего аптечного ассортимента (лекарства, БАД и прочий ассортимент) составили 170,6 млрд руб., по сравнению с аналогичным периодом 2023 года это больше на 15,7%, подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM. Натуральное потребление увеличилось на 1,2% — всего продано 625,9 млн упаковок.
Динамика продаж лекарств
По итогам января 2024 года из аптек было реализовано 431 млн упаковок лекарственных препаратов на сумму 132 млрд руб. В январе прошлого года аптеки продали 430 млн упаковок на 132 млрд руб. Около 151 млн упаковок на 25 млрд руб. было продано средств из категории прочего ассортимента. В первый месяц покупатели приобрели 44 млн упаковок БАД на 13 млрд руб.
У всех категорий аптечного ассортимента отмечено увеличение продаж как в рублях, так и в упаковках. Максимальный прирост относительно января 2023 года был у БАД. По сравнению с таким же периодом 2023 года их продажи увеличились на 23,6% в рублях и на 7,6% в упаковках. Потребление лекарств увеличилось в деньгах на 17,7%, а в упаковках — на 0,2%. Динамика прочего ассортимента не такая высокая — +3,1% в стоимостном выражении и +2,1% в натуральном.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
Стоимость всех категорий аптечного товара в среднем повысилась с января прошлого года на 14%. Средняя цена одной упаковки лекарства составила 307 руб., БАД — 294 руб., а средство из дополнительного ассортимента стоило 167 руб. Более остальных средняя цена выросла на лекарства — по сравнению с январем 2023 года она увеличилась на 17,4%. Рост цены биодобавок составил 14,9%. Прочий ассортимент подорожал на 1%.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
За последние годы на аптечном рынке наблюдалось несколько всплесков покупательской активности. В 2022 году продажи повышались в марте, в 2023 году — в декабре, в январе текущего года спрос на лекарства достаточно высок относительно аналогичных периодов предыдущих лет.
Популярные лекарства
В январе 2024 года среди лекарств лидируют противопростудные и противокашлевые препараты (EphMRA-группа, 2-й уровень). На них покупатели потратили 8 млрд руб., что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В упаковках продажи противопростудных препаратов увеличились на 12%.
На втором месте среди терапевтических групп — препараты для лечения заболеваний носа. Россияне израсходовали на них 6,6 млрд руб., это на 22% больше, чем в январе прошлого года. Натуральное потребление лекарств группы за это время выросло на 2,8%.
На третьем месте по продажам – ингибиторы АПФ. Покупатели потратили в январе на эти препараты больше на 16%, чем в январе прошлого года. В натуральных показателях потребление снизилось на 0,3%.
Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
В ТОР10 брендов по объему стоимостных продаж в январе по-прежнему лидирует антикоагулянт «Ксарелто» (МНН ривароксабан) от компании Bayer: относительно прошлогоднего января его продажи в рублях увеличились на 27,7%. Вторую строчку рейтинга занимает «Эликвис» с приростом в 24,8% в рублях. Бренд «Терафлю» от компании Haleon — на третьем месте, с приростом 39,6%. Марка «Терафлю» включает противопростудные препараты, а также препарат для лечения заболеваний горла. Противовирусный препарат «Ингавирин» производства «Валента» — на четвертой позиции, с приростом 17,9%. Противовирусный «Арбидол» от «Отисифарм» замыкает пятерку лидеров (+7,2%).
|ТОР10 брендов на аптечном рынке лекарственных препаратов в январе 2024 года в стоимостном выражении
|Рейтинг
|Бренд
|Корпорация
|Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб.
|Динамика продаж в стоимостном выражении, январь 2024 /январь 2023, %
|Январь 2023
|Январь 2024
|1
|Ксарелто
|Bayer
|1040
|1329
|27,7
|2
|Эликвис
|Pfizer
|991
|1237
|24,8
|3
|Терафлю*
|Haleon
|710
|990
|39,6
|4
|Ингавирин
|Валента Фармацевтика
|816
|961
|17,9
|5
|Арбидол
|Отисифарм
|831
|891
|7,2
|6
|Нурофен
|Reckitt Benckiser
|620
|828
|33,6
|7
|Эдарби
|Stada
|599
|805
|34,3
|8
|Детралекс
|Servier
|651
|734
|12,7
|9
|Граммидин
|Валента Фармацевтика
|614
|710
|15,6
|10
|Пульмикорт
|AstraZeneca
|366
|707
|92,9
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
*Бренд «Терафлю» включает препараты EphMRA-групп: R2 — препараты для лечения заболеваний горла и R5 — противопростудные препараты без противомикробных компонентов.
По положительной динамике среди ТОР50 брендов отличился «Амоксиклав» от Sandoz — относительно января 2023 года рост его продаж в аптеках составил 267,4% (это почти в четыре раза больше). В рейтинге брендов антибактериальный препарат «Амоксиклав» находится на 34 позиции, однако в январе 2023 года он занимал 232 строчку. На втором месте по приросту продаж – «Назонекс» компании Organon. Лекарство применятся для терапии ринитов и часто назначается лор-врачами. Относительно января прошлого года продажи его выросли на 107,5%. Препарат для лечения астмы и ХОБЛ «Пульмикорт» от AstraZeneca — на третьей позиции по динамике продаж (+92,9%).
В первой десятке брендов, спрос на которые вырос, значительная часть препаратов применяются при простудных заболеваниях, гриппе, пневмониях и бронхитах. Это антибиотики, назальные средства, глюкокортикостероиды для ингаляций.
По данным НИИ гриппа им. Смородинцева, в январе уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ резко вырос. Возможно, это способствовало повышению спроса на противопростудные лекарства в аптеках страны.
|ТОР10 брендов по приросту аптечных продаж** 2024 года в стоимостном выражении
|Рейтинг по приросту продаж
|Позиция в ТОР50
|Бренд
|Корпорация
|Объем продаж в стоимостном выражении, млн руб.
|Динамика продаж в стоимостном выражении, январь 2024 /январь 2023, %
|Январь 2023
|Январь 2024
|1
|34
|Амоксиклав
|Sandoz
|121
|444
|267,4
|2
|49
|Назонекс
|Organon
|164
|341
|107,5
|3
|10
|Пульмикорт
|AstraZeneca
|366
|707
|92,9
|4
|18
|Форсига
|AstraZeneca
|312
|574
|84,1
|5
|43
|Панцеф
|Alkaloid
|235
|369
|57,4
|6
|41
|Трипликсам
|Servier
|259
|380
|46,7
|7
|3
|Терафлю
|Haleon
|710
|990
|39,6
|8
|15
|Синупрет
|Bionorica
|427
|590
|38,4
|9
|23
|Снуп
|Stada
|376
|515
|37,2
|10
|7
|Эдарби
|Stada
|599
|805
|34,3
|Источник: AlphaRM, расчеты «ФВ»
**Среди ТОР50 брендов
Фото: 123rf.com
Вероника Догузова
pharmvestnik