Росздравнадзор будет мониторить цены на лекарства при помощи системы маркировки

В феврале 2024 года служба должна была представить доклад о результатах мониторинга ассортимента и цен на ЖНВЛП за январь с использованием данных системы маркировки — в амбулаторном сегменте фармацевтического рынка, следует из сопроводительного письма Минздрава в Минэкономразвития, которое было направлено в феврале этого года вместе с «дорожной картой» Росздравнадзора. «ФВ» направил запрос в службу с просьбой сообщить о результатах мониторинга.

Публикация аналитического отчета о динамике фактических отпускных цен производителей на ЖНВЛП в амбулаторном сегменте фармацевтического рынка на промышленном контуре СМДЛП запланирована на апрель (согласно «дорожной карте»). Далее предстоит проанализировать и дать оценку возможности использования данных отчета о динамике фактических отпускных цен производителей на ЖНВЛП в системе МДЛП при проведении мониторинга цен на лекарственные препараты.

Разработка и релиз отчетов о динамике оптовых цен на ЖНВЛП по данным аптечных организаций и динамике цен на ЖНВЛП в госпитальном сегменте фармацевтического рынка запланированы на июнь текущего года.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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