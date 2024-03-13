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ЦРПТ разъяснил порядок вывода БАД из оборота при продаже на маркетплейсе

Для выбытия маркированных БАД, реализованных на маркетплейсе, допускаются две основные схемы передачи данных. Выбор зависит от того, отгружается ли товар на склад интернет-площадки или нет.

ЦРПТ разъяснил, как выводить БАД из оборота при продаже на маркетплейсе. Как сообщил «ФВ» оператор маркировки, при работе с онлайн-площадками существуют две основные схемы передачи данных в систему маркировки «Честный знак». Все зависит от того, отгружается ли БАД на склад маркетплейса или нет. Если да, то маркетплейс становится участником оборота и сам выводит коды маркировки из оборота.

При отгрузке БАД на склад маркетплейса поставщик оформляет универсальный передаточный документ, помещая в него коды маркировки. Совершив продажу товара, маркетплейс выводит коды маркировки из оборота при помощи чека.

В рамках второй схемы маркетплейс не обязан выполнять роль участника оборота БАД, так как отгрузка на его склад не предусмотрена. В этом случае выбытие также может осуществляться двумя способами. Маркетплейс может оформлять агентский чек с кодом маркировки по договоренности с продавцом: данные о продаже будут передаваться в систему автоматически. Если договоренности нет, чек пробивается без кода маркировки и продавец через личный кабинет передает данные в систему. Во втором случае при отгрузке товара со склада продавца он сам выводит коды маркировки, выбирая как причину вывода «Дистанционная продажа», отметил оператор системы «Честный знак».

По данным DSM Group, в 2022 и 2023 годах БАД лидировали в структуре продаж аптечного ассортимента в e-com. В прошлом году на их долю пришлось 24,3% интернет-продаж (в 2022 — 19,6%).
Фото: freepik.com

Екатерина Погонцева
pharmvestnik

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13 марта, 2024 | Просмотров: 110