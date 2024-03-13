ЦРПТ разъяснил порядок вывода БАД из оборота при продаже на маркетплейсе

Для выбытия маркированных БАД, реализованных на маркетплейсе, допускаются две основные схемы передачи данных. Выбор зависит от того, отгружается ли товар на склад интернет-площадки или нет.

ЦРПТ разъяснил, как выводить БАД из оборота при продаже на маркетплейсе. Как сообщил «ФВ» оператор маркировки, при работе с онлайн-площадками существуют две основные схемы передачи данных в систему маркировки «Честный знак». Все зависит от того, отгружается ли БАД на склад маркетплейса или нет. Если да, то маркетплейс становится участником оборота и сам выводит коды маркировки из оборота.

При отгрузке БАД на склад маркетплейса поставщик оформляет универсальный передаточный документ, помещая в него коды маркировки. Совершив продажу товара, маркетплейс выводит коды маркировки из оборота при помощи чека.