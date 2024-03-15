Российская фармкомпания «ВЕРТЕКС» вышла на рынок Азербайджана

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» расширила пул стран, где представлена её продукция, до 11. В их числе Россия и соседние государства, которые в основном входят в СНГ. В феврале 2024 года новым рынком для производителя стал Азербайджан. Стартовала поставка партии оригинального комбинированного препарата для применения в гинекологии и дерматовенерологии, который зарегистрирован в соответствии с национальными требованиями республики. В марте он появится в аптеках страны. Также с февраля «ВЕРТЕКС» начал поставку в Азербайджан своих косметических средств.

На данный момент за пределами РФ представлено более 300 позиций продукции компании, около 80 из которых – косметические средства. Поставки 46 позиций лекарств и 9 косметических продуктов стартовали в 2023 году. По итогам прошлого года прирост объема продаж по направлению ВЭД составил 21% в денежном выражении.

«Мы заинтересованы в том, чтобы инновационная и социально значимая продукция компании была доступна не только в России. Внешнеэкономическая деятельность и рост экспорта входят в число перспективных направлений. В планах увеличение количества стран для поставок продукции, также рассматриваем страны дальнего зарубежья», – рассказывает генеральный директор фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский.

Выход в Азербайджан

В 2024 году «ВЕРТЕКС» намерен достигнуть доли оригинального комбинированного гинекологического препарата на рынке Азербайджана в объеме 10% в релевантной группе лекарств с похожими составом и действием. В то же время препарат не имеет идентичных сочетаний действующих веществ и отпускается по рецепту. В его составе действующие вещества с международными непатентованными наименованиями орнидазол, неомицин (антибиотик широкого спектра действия группы аминогликозидов), преднизолон, эконазол. В общей сложности фармрозница Азарбайджана будет насчитывать порядка 200 торговых точек, при этом до конца 2024 года запланировано их двукратное увеличение. Годовой объем поставок составит 22 тыс. упаковок.

Первичная регистрация препарата в Азербайджане заняла полтора года, затем 3,5 года вносились изменения в регистрационное удостоверение, еще более полугода ушло на производство и организацию поставки в Азербайджан. Для продажи на территории страны была создана национальная упаковка лекарства. Сумма расходов компании на все эти процессы составила порядка 4,5 млн рублей.

Кроме этого, с февраля «ВЕРТЕКС» начал поставку в Азербайджан своих косметических средств торговых марок ALERANA®, ASEPTA® и «Гинокомфорт®». Производитель также намерен расширить ассортимент представленной в стране продукции, включая лекарства.

Планы по развитию экспорта

На данный момент в соответствии с национальными требованиями поставляемый в Азербайджан гинекологический препарат также зарегистрирован в Монголии и Узбекистане. После внесения изменений в регистрационное удостоверение в 2024 году «ВЕРТЕКС» запланировал его отгрузку в Киргизию, а также регистрацию по процедуре признания в Армении. Продолжатся дальнейшие поставки лекарства через экспортёров в Таджикистан, ожидается выход на рынок Туркменистана.

Помимо России продукция компании на данный момент представлена в Беларуси, Казахстане, Армении, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Монголии, Туркменистане и Грузии. Также «ВЕРТЕКС» владеет 16 регистрационными удостоверениями в ряде этих стран, в часть из них вносятся изменения.

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