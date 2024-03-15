ФГУП «Эндофарм» запустило производство стандартного образца бензальдегида

ФГУП «Эндофарм» объявило об успешном завершении процедуры аттестации и начале серийного производства и продаж стандартного образца бензальдегида. Это подчеркивает стремление Предприятия к обеспечению российского рынка качественными отечественными ресурсами в рамках импортозамещения.

Сферы применения стандартного образца бензальдегида:

Фармацевтическая промышленность: в производстве лекарственных средств бензальдегид используется как промежуточное вещество. Контроль качества с использованием стандартных образцов необходим для обеспечения эффективности и безопасности лекарственных средств.

Косметическая промышленность: бензальдегид может использоваться в косметических средствах в качестве ароматизатора. Его использование регулируется законодательством, а содержание должно соответствовать определенным стандартам безопасности. Контроль за содержание бензальдегида в косметических продуктах важен для защиты здоровья потребителей и предотвращения возможных побочных реакций.

Лабораторные исследования: бензальдегид широко используется в химических и биологических лабораториях для синтеза и анализа органических соединений. Стандартные образцы необходимы для калибровки аналитического оборудования и обеспечения точности результатов исследований.

Пищевая промышленность: бензальдегид используется в пищевой промышленности как ароматизатор. Однако его содержание в продуктах строго контролируется, так как в больших концентрациях он может быть токсичен. Стандартные образцы бензальдегида необходимы для контроля содержания данного вещества в пищевых продуктах и обеспечения их безопасности для потребления.

Легкая промышленность: бензальдегид используется в производстве красителей и пластмасс. Стандартные образцы играют ключевую роль в контроле качества и обеспечении стабильности производственных процессов.

По информации предприятия производство стандартных образцов на Московском эндокринном заводе осуществляется с соблюдением строгих стандартов качества и контроля производства. Локализация производства в России делает стандартные образцы более доступными для потребителей, сокращая время поставки и снижая издержки на логистику. Кроме того, производство отечественных стандартных образцов способствует развитию российской промышленности и созданию квалифицированных рабочих мест в стране.

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