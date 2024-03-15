В Самарской области планируют запустить крупный завод по производству капсул

Компания «Самарс» планирует запустить крупный завод по производству мягких и твердых желатиновых и веганских (без желатина) капсул, которые используются для производства лекарств, БАДов и косметики. Мощность предприятия составляет более 300 млн капсул в месяц (3,6 млрд в год), об этом сообщают «Ведомости» ссылаясь на владельца и генерального директора компании Юрия Кузнецова. Планируемая дата открытия завода – 18 марта 2024 г.

По словам Кузнецова, – производство общей площадью 14 000 кв. м будет запущено на базе завода Adaracaps в Самарской области, там будет осуществляться весь продуктовый цикл: от разработки рецептур до поставки продукта клиенту.

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