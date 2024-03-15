Минпромторг предложил согласовывать продажу зарубежных торговых марок в фармацевтике

Минпромторг подготовил проект указа президента, согласно которому фармкомпании из «недружественных» стран, уже вынужденные получать платежи за пользование своей интеллектуальной собственностью на спецсчета типа «О» в Банке России, могут обязать согласовывать с правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций и продажу собственникам в РФ своих торговых марок. Средства, вырученные от таких сделок, предлагают аккумулировать на спецсчетах. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Новые ограничительные меры, предложенные Минпромторгом, направлены на то, чтобы устранить лазейку в законе, позволяющую фармпроизводителям из недружественных стран включать неполученные средства лицензионных платежей за выпуск лекарств в цену торговой марки, под которой они выпускаются, и продавать ее российскому производителю без ограничений на вывод средств.

К тому же, по мнению юристов, указ позволит продолжать пользоваться правами по уже заключенным договорам и избежать отказа из-за невозможности оплаты на счет в иностранном банке из России.

pharmprom