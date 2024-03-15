Немецкая Boehringer Ingelheim взялась за разработку ряда ЛП от шизофрении

Немецкая Boehringer Ingelheim заключила соглашение с биофармацевтической Sosei Heptares, предметом которого является разработка препаратов нового класса для лечения всех типов шизофрении. Партнеры договорились о выводе на рынок ряда лекарств, которые позволят подавлять как «позитивные» (психоз, бред, галлюцинации), так и «негативные» (социальная замкнутость и апатия) когнитивные симптомы, связанные с шизофренией.

Первую группу симптомов можно стабилизировать с помощью антипсихотического лечения, которое может, впрочем, давать серьезные побочные эффекты. Для купирования симптомов второй группы на сегодняшний день не существует одобренных лекарств. К слову, шизофрения поражает примерно одного из 100 человек во всем мире.

Sosei Heptares имеет право на получение авансового платежа в размере €25 млн от Boehringer Ingelheim. Немецкая компания также выплатит €60 млн в виде комиссий за исполнение опционов и €670 млн в виде промежуточных платежей, помимо роялти от будущих продаж продукции.

«Мы очень рады вступить в партнерство с Sosei Heptares с этим новым подходом, который направлен на удовлетворение огромной потребности людей, страдающих шизофренией. Это партнерство в значительной степени дополняет другие наши программы развития, направленные на внедрение нового подхода точной медицины к лечению психических расстройств с помощью терапевтических средств», – прокомментировал событие глобальный руководитель отдела исследований ЦНС компании Boehringer Ingelheim Хью Марстон.

Штаб-квартира Sosei находится в Токио (Япония), а корпоративные и научно-исследовательские центры – в Лондоне и Кембридже (Великобритания). В июле 2023 года Sosei приобрела все акции Idorsia Pharmaceuticals Japan и Idorsia Pharmaceuticals Korea.

В конце 2023 года американская Bristol-Myers Squibb получила права на препарат против шизофрении KarXT, купив биофармацевтическую компанию Karuna Therapeutics за $14 млрд. Лексредство, находящееся на стадии разработки, предназначено для лечения острого психоза у пациентов с шизофренией.

gxpnews