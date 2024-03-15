В образовательных программах «Р-Фарм» приняли участие более 5 млн учеников

Современное фармацевтическое производство включает множество сложных операций и тщательный контроль качества, поэтому требования к квалификации кадров очень высоки. Развитие производственных площадок должно идти рука об руку с подготовкой высококлассных специалистов. «Р-Фарм» понимает это и растит фармацевтические кадры, обладающие уникальными навыками и компетенциями, буквально со школьной скамьи.

Наши проекты охватывают все уровни образования: общее, среднее профессиональное и высшее.

Так, с 2014 года «Р-Фарм» реализует с правительством Ярославской области партнерский проект «Фармстарт», нацеленный на популяризацию дисциплин естественно-научного направления и знакомство школьников с фарминдустрией. С 2017 года в ярославском лицее № 86 работает фармацевтический класс. Кроме того, «Р-Фарм» сотрудничает с ВДЦ «Смена» и ОЦ «Сириус». В рамках программ для школьников проходят экскурсии, олимпиады и квизы. Ребята соревнуются в находчивости, решают нестандартные задачи, пробуют силы в настоящей лаборатории. Ранняя профориентация помогает осознанно подойти к выбору профессии и наметить дальнейший путь в образовании. Школьники получают базовые знания и навыки, без которых невозможна работа на фармпредприятии, и представление о роли фармацевтической промышленности в жизни общества. Перед ними открывается возможность присоединиться к важному делу ‒ обеспечению лекарственной безопасности страны. По нашим подсчетам, в образовательных программах «Р-Фарм» уже приняли участие более 5 млн учеников различных школ.

Дальнейшее погружение в профессию происходит в колледжах и вузах. Задача этого этапа ‒ подготовить специалиста, способного к работе на производстве, а значит, большое внимание нужно уделять практическим занятиям. «Р-Фарм» участвует в программе «Профессионалитет», в рамках которой на базе Ярославского промышленно-экономического колледжа им. Н. П. Пастухова был организован биотехнологический тренинг-центр, полностью воспроизводящий участок биофармацевтического производства, с чистыми помещениями и настоящим оборудованием. В тренинг-центре студенты осваивают операции от культивирования клеточной линии до очистки продукта и масштабирования процессов, а также учатся производственной культуре, поведению в зонах с различными классами чистоты. На производстве не бывает неважных мелочей: при входе в чистую зону нужно вымыть руки, снять украшения и косметику, в правильном порядке надеть средства индивидуальной защиты. Занятия в тренинг-центре гарантируют, что человек не растеряется, впервые попав на настоящий завод.

«Р-Фарм» вкладывается и в укрепление профильного высшего образования ‒ проекты, запущенные в партнерстве с вузами, соответствуют актуальным трендам в фармацевтической отрасли. Так, в Сеченовском университете работает магистерская программа «Предприниматель в биомедицине», в Ярославском государственном медицинском университете открылась базовая кафедра биотехнологий и промышленной фармации, в Ярославском государственном техническом университете стартовала программа бакалавриата «Биотехнологии». Кроме того, «Р-Фарм» организует практики и стажировки на своих производственных площадках.

Комплексная подготовка молодых специалистов не означает, что после трудоустройства они оказываются наедине с новыми задачами. Адаптироваться на рабочем месте помогает практика наставничества: более опытные сотрудники помогают новичкам как можно скорее освоиться и влиться в рабочий процесс. Это особенно важно на производстве, ведь все операции должны проводиться строго по стандартам GMP.

Возможность присоединиться к команде «Р-Фарм» есть не только у слушателей наших образовательных программ ‒ группа компаний регулярно участвует в днях карьеры, которые проводятся в ведущих учебных заведениях. На этих мероприятиях представители «Р-Фарм» рассказывают об открытых вакансиях, опциях практик и стажировок и отвечают на вопросы студентов. Например, в 2023 году стенды, презентации и лекции «Р-Фарм» на днях карьеры посетили свыше 1200 студентов. Фармацевтическая отрасль имеет множество направлений. Постепенное знакомство с этим многообразием, возможность задать вопрос сотруднику предприятия, доступная информация о вакансиях позволяют каждому соискателю выбрать работу по душе.

Мы также активно продвигаем собственный HR-бренд ‒ для молодых людей важно понимать систему ценностей потенциального работодателя и возможности для самореализации. Стать частью команды могут люди с самым разным опытом предыдущей деятельности или без него. Так, у нас в штате начинают работать студенты 3-4 курсов, успешно прошедшие стажировку, при этом мы учитываем необходимость совмещать работу и учебу: нам важно, чтобы сотрудник получил хорошее образование. Несколько коллег рассказали о своем пути в группе компаний на карьерном сайте «Р-Фарм». Их истории вдохновляют и дают соискателям представление об атмосфере в коллективе и разнообразии задач. Здесь же, на сайте, можно найти список актуальных вакансий и откликнуться на них.

Корпоративная культура «Р-Фарм» не замкнута только на работе ‒ группа компаний активно участвует в жизни социума. Мы реализуем благотворительные и волонтерские проекты, проводим дни донора и спортивные мероприятия. Кроме того, у сотрудников есть возможность постоянного самообразования за счет внутренних обучающих курсов и доступа к корпоративной библиотеке.

Развитие отечественной фармацевтической промышленности заключается не только во внедрении новых научных и технологических подходов, но также в постоянном повышении уровня профильных специалистов. Тесное партнерство фармпроизводителей с образовательными организациями позволит насытить отрасль высококвалифицированными кадрами и обеспечить лекарственную безопасность страны.

gxpnews