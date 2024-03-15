ЕК одобрила вакцину Prevenar от Pfizer для защиты детей от пневмококковой инфекции

Американская Pfizer объявила, что Европейская комиссия (ЕК) выдала регистрационное удостоверение на ее 20-валентную конъюгированную пневмококковую вакцину Prevenar для иммунизации младенцев и детей в возрасте от шести недель до 18 лет. Препарат предотвращает пневмонию и острый средний отит, которые могут быть вызваны Streptococcus pneumoniae.

Как утверждают в компании, Prevenar обеспечивает самый широкий охват серотипов среди педиатрических конъюгированных пневмококковых вакцин, помогая защитить младенцев и детей от 20 серотипов, ответственных за большинство циркулирующих в настоящее время пневмококковых заболеваний в ЕС и во всем мире.

Разрешение последовало за недавним положительным заключением Комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). Разрешение действительно во всех 27 государствах – членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. В 2023 году применение препарата для вакцинации детей было одобрено в США, Канаде, Австралии и Бразилии.

Весной 2023 года глава ФМБА России Вероника Скворцова заявила о планах по проведению клинических исследований 16-валентной вакцины от пневмококковой инфекции, которая содержит штамм В, отсутствующий в международных вакцинах.

gxpnews