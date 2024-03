Gedeon Richter выводит на российский рынок ЛП «Оралсепт» в форме таблеток ЕК одобрила вакцину Prevenar от Pfizer для защиты детей от пневмококковой инфекции » Merck & Co. изучит действие вакцины Gardasil 9 при однократном применении Merck & Co. испытает однодозовую схему своей вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) Gardasil 9 среди молодых женщин и мужчин в возрасте от 16 до 26 лет. Компания намерена выяснить, обеспечивает ли однократное введение вакцины долгосрочную защиту, сопоставимую с той, что дает утвержденное на сегодняшний день троекратное введение. Начало крупных многолетних исследований запланировано на четвертый квартал 2024 года. Параллельно производитель планирует начать испытания на людях экспериментальной вакцины против ВПЧ, которая должна обеспечить более широкую защиту за счет воздействия на большее число возбудителей. По данным правительства США, ВПЧ ежегодно вызывает около 36 тысяч случаев рака у мужчин и женщин в стране. FDA одобрило Gardasil 9 в 2014 году для профилактики генитальных кондилом, а также некоторых видов рака, включая рак шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена и прямой кишки. Препарат разрешен к применению у детей и взрослых обоих полов в возрасте от 9 до 45 лет. В то же время в России проходят клинические испытания (КИ) первой отечественной вакцины от ВПЧ, в которых участвуют 402 ребенка. Ожидается, что препарат сможет защитить от четырех самых распространенных высоко- и низкоонкогенных типов ВПЧ – 6, 11, 16, 18. Производство уже идет на заводе российской компании «Нанолек» в Кировской области, пока только для обеспечения плана по КИ. В ходе КИ, которое продлится до октября 2025 года, исследователи сравнивают эффективность и безопасность новой четырехвалентной вакцины в указанной возрастной группе с вакциной американского производства (Gardasil 4 от Merck & Co.). Препараты имеют идентичный антигенный состав. gxpnews