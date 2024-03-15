Gedeon Richter выводит на российский рынок ЛП «Оралсепт» в форме таблеток

Венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter выводит на российский рынок препарат против боли в горле — «Оралсепт» (бензидамин) — в форме таблеток для рассасывания. На рынке бензидамин уже представлен в форме спрея. Как сообщили представители компании GxP News, препарат в обеих формах производится в Северной Македонии по стандартам GMP.

Бензидамин — это нестероидный противовоспалительный препарат местного действия, отличительными особенностями которого являются антисептические свойства в сочетании с противовоспалительным и анальгетическим действием. ЛП может применяться при гингивитах и стоматитах, в т.ч. при наличии язв полости рта различной этиологии. Бензидамин входит в клинические рекомендации по лечению острого тонзиллофарингита.

«Стоимость в целом мы стараемся удерживать в рамках категории, в рамках рынка. Препарат не будет супер дорогими — цена будет примерно такая же как и у наших конкурентов, но на уровне текущего продукта, который уже есть в рынке — спрея. Цена плюс-минус такая же. Разница в том, что спрей рекомендован взрослым и детям от 3 лет, таблетки взрослым и детям от 6 лет», сказала Ольга Квурт, бренд менеджер «Оралсепт».

Ранее стало известно, что Gedeon Richter объявила о выводе на российский рынок трех препаратов-дженериков от диабета второго типа.

gxpnews