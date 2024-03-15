В Московской области закупят рентгеновскую технику в комплекте с ремонтом помещений на 2,5 млрд рублей

Всего с конца января 2024 года власти Московской области объявили 10 аукционов, которые предполагают разработку проектной документации, проведение изысканий, выполнение работ по капитальному ремонту и оснащению медтехникой. Поставки запланированы в городские и областные больницы, среди получателей – Дмитровская, Ногинская, Орехово-Зуевская, Протвинская, Раменская, Щелковская, Долгопрудненская, Воскресенская больницы, Подольская областная клиническая больница, Одинцовская областная больница, Реутовская клиническая больница и другие медучреждения.

Согласно условиям конкурса, подрядчик должен произвести работы в течение 220 дней с момента заключения контракта. Они проходят под двумя кодами ОКДП2 – выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной и рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта.

Всего планируется приобрести 9 комплектов флюорографического оборудования на 133,29 млн рублей, 9 и 5 комплектов маммографических аппаратов на 188,15 млн рублей и 104 млн рублей соответственно, 5 флюороскопических систем на 144,8 млн рублей, 12, 15 и 16 рентгеновских систем разных типов соответственно на общую сумму почти 1 млрд рублей. Начальная максимальная цена контрактов включает в себя стоимость ремонтных работ, на которые приходится 15–30% от цены контрактов.

Итоги двух конкурсов уже подведены – 10 комплектов флюороскопической техники за 287,8 млн рублей поставит столичное ООО «Стройситикомплект», а еще 13 комплексов с ремонтом достались ООО «Запсибгазпром-Газификация». Оба поставщика не являются профильными игроками рынка медизделий. Еще один конкурс на общую сумму 272,4 млн рублей остался без заявок участников.

Впервые инновационный механизм закупки медтехники вместе с услугами по подготовке помещений, включая проектные работы, изыскания и капитальный ремонт в уже построенных и действующих медучреждениях, власти Московской области массово применили в 2022 году. Тогда комитет по конкурентной политике региона объявил 16 конкурсов на поставку рентгеновских аппаратов, компьютерных и магнитно-резонансных томографов, флюорографов, ангиографов и маммографов на общую сумму 2,935 млрд рублей.

Закупки проводятся по программе обновления аналоговой техники на цифровое в Московской области. В 2024 году власти региона планируют приобрести 137 единиц тяжелого медицинского оборудования на общую сумму 4,6 млрд рублей. Среди номенклатуры медтехники – рентген-аппараты, маммографы, флюорографы, аппараты компьютерной томографии, МРТ и ангиографы.