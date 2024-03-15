Расчеты за интеллектуальную собственность на лекарства из недружественных стран ужесточат

Минпромторг предложил ужесточить порядок расчетов с правообладателями патентов, товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности на лекарственные препараты из недружественных стран. Они будут проводиться через специальные счета типа «О».

Минпромторг предложил ужесточить порядок расчетов с правообладателями за использование объектов интеллектуальной собственности (IP-объектов) на лекарственные препараты из недружественных стран. Поправки вносятся в Указ Президента РФ № 322 от 27.05.2022 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». Документ находится на стадии общественного обсуждения.

Особый порядок расчетов с правообладателями из недружественных стран через специальные счета типа «О» предлагается распространить на случаи приобретения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) и средств индивидуализации (СИ), связанных с обращением лекарственных средств.

Сейчас положения указа, согласно пункту 17, не применяются для ввоза на территорию России лекарств и медизделий.