Препарат Pfizer показал эффективность против наиболее распространенного типа лимфомы

Adcetris (brentuximab vedotin) продемонстрировал положительные результаты в ходе исследований, оценивавших его эффективность против диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы. Pfizer приобрела препарат в 2023 году, заключив сделку по поглощению компании Seagen.

Препарат Adcetris (brentuximab vedotin) увеличил выживаемость пациентов с наиболее распространенным типом лимфомы в ходе фазы III исследования ECHELON-3. Об этом говорится в пресс-релизе Pfizer, которой принадлежит лекарственное средство.

Плацебо-контролируемые клинические испытания оценивали эффективность Adcetris в комбинации с lenalidomide и rituximab. Их проводили на территории Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В исследовании приняли участие 230 взрослых пациентов, страдающих от рецидивирующей/рефрактерной диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы (ДВКЛ).

Полные данные производитель представит на предстоящей медицинской конференции. Pfizer планирует вскоре отправить результаты исследований на рассмотрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

ДВКЛ — наиболее быстрорастущий и агрессивный тип лимфомы, который часто встречается. Примерно в 40% случаев лечение этого онкогематологического заболевания оказывается безуспешным, либо впоследствии ведет к рецидиву заболевания.

Adcetris одобрен FDA по семи показаниям, в том числе при классической лимфоме Ходжкина, анапластической крупноклеточной лимфоме и других CD30-позитивных периферических Т-клеточных лимфомах. С момента регистрации первого показания в 2011 году лекарственное средство использовалось при лечении более 140 000 пациентов по всему миру.

Препарат был приобретен Pfizer в прошлом году в рамках сделки по поглощению Seagen, сумма которой составила 43 млрд долл. Это самая крупная покупка американского фармгиганта за более чем десять лет.

Фото: pfizer.com

Владимир Заболотских

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