«Р-Фарм» проведет исследование препарата от семейной средиземноморской лихорадки в Турции

«Р-Фарм» и турецкая компания TRPharm проведут международные клинические исследования препарата гофликицепт для терапии семейной средиземноморской лихорадки в Турции. Исследование пройдет и в России, в пяти центрах.

Группа компаний «Р-Фарм» совместно с турецкой компанией TRPharm начала международные клинические исследования собственного препарата гофликицепт, применяемого при семейной средиземноморской лихорадке в Турции, об этом сообщили в пресс-службе компании.

В России для терапии семейной средиземноморской лихорадки в Турции зарегистрированы следующие препараты: колхицин, канакинумаб и анакинра.

Исследование одобрено Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Сейчас в стране проходит набор пациентов, всего намерены набрать 60 человек. Международное двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное клиническое исследование гофликицепта у пациентов с семейной средиземноморской лихорадкой пройдет сразу в нескольких странах.

В России исследование проведут в пяти центрах, в числе которых Клиника ревматологии, нефрологии и профпатологии им. Е.М. Тареева Сеченовского университета, Городская клиническая больница им. С.П. Боткина и ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Семейная средиземноморская лихорадка — редкое генетическое аутовоспалительное заболевание. К его симптомам относят подъем температуры, боли в животе, грудной клетке и суставах. Если вовремя не начать лечение, возможно осложнение в виде системного АА-амилоидоза с поражением почек и других органов.

«Семейная средиземноморская лихорадка считается редким заболеванием, однако в отдельных регионах его распространенность довольно высока. Например, в Турции оно встречается примерно у одного человека из тысячи», — сообщил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

Гофликицепт — инновационный белковый препарат, инактивирующий цитокин интерлейкин-1β (ИЛ-1), играющий основную роль в развитии средиземноморской лихорадки. Ранее «Р-Фарм» получила данные об эффективности и безопасности гофликицепта при других ИЛ-1-опосредованных заболеваниях, в том числе при идиопатическом рецидивирующем перикардите.

В России для терапии семейной средиземноморской лихорадки в Турции зарегистрированы следующие препараты: колхицин, канакинумаб и анакинра.

Оригинальный препарат гофликицепт «Р-Фарм» представила на Ежегодном европейском конгрессе ревматологов EULAR 2022 в июне 2022 года. В ноябре 2023 года результаты клинического исследования гофликицепта у пациентов, перенесших стентирование коронарных сосудов после инфаркта миокарда, представили на конференции Американской кардиологической ассоциации Scientific Sessions 2023. Пациентов наблюдали в течение года. За это время подтвердился описанный ранее профиль безопасности гофликицепта, однако для того чтобы установить связь между снижением концентрации высокочувствительного C-реактивного белка и клиническими преимуществами для пациентов, необходимы дополнительные исследования.

Фото: freepik

Коблова Дина

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