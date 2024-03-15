Мурашко рассказал о долях импортных и российских ЛП среди зарегистрированных в 2023 году

В течение 2023 года Минздрав РФ зарегистрировал 540 лекарственных препаратов (ЛП), из которых меньше половины – 160 (29,6%) – иностранного производства. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко, подчеркнув, что «российская фарма начала создавать инновационные продукты».

Министр добавил, что в 2023 году в стране открыто восемь новых производственных площадок по выпуску лекарств. Сейчас наиболее остро, по его словам, стоит вопрос о дальнейшем формировании научно-производственных площадок, ускорении выхода новых регуляторных механизмов, которые сократят временной промежуток между идеей и ее реализацией.

«Когда мы создаем новые продукты, мы однозначно должны понимать, как быстро они дойдут до пациента, в том числе до определенной категории пациентов, которые имеют тяжелый недуг. Мы должны думать о том, что, если есть разработка, которая позволяет дать шанс при соблюдении определенных этических норм, научного обоснования и, конечно же, согласия непосредственно самого пациента, она должна внедряться», – сказал Мурашко, отвечая на вопросы в ходе образовательного медицинского форума Sechenov.Pro в Доме молодежи, приуроченного к международной выставке-форуму «Россия».

gxpnews