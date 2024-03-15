«Нита-Фарм» выведет на российский рынок ветеринарные версии медпрепаратов

Крупнейший в Саратовской области производитель ветеринарной фармацевтики «Нита-Фарм» сообщил о выводе на рынок ветеринарных версий медицинских препаратов. Это лекарства на основе азитромицина («Азитронит Солютаб») и преднизолона («Преднифарм»), а также «Преднифарм Солютаб», предназначенные для домашних кошек и собак.

«Азитронит Солютаб» в форме таблеток применяется для лечения респираторных и других инфекций. «Преднифарм» – преднизолон в инъекционном растворе специально для ветеринарного применения с дозировкой для кошек и собак. Третий новый продукт – «Преднифарм Солютаб» – это ветеринарные таблетки преднизолона в специальных дозировках для животных с учетом веса.

Как уточнили в компании, в общей сложности линейка ветеринарных версий медицинских «человеческих» препаратов будет состоять из 11 продуктов, в числе которых антибиотики, глюкокортикостероиды, диуретики, спазмолитики, кровеостанавливающие, анестетики, седативные средства.

«Данная продуктовая линейка сочетает в себе легальность и удобство применения востребованных действующих веществ из гуманитарной медицины, разработанных с вниманием к питомцам. Все препараты спроектированы с учетом обратной связи по практике применения от ветеринарных врачей, при этом ряд препаратов адаптирован для комфортного домашнего использования кошкам и собакам», – пояснили в компании «Нита-Фарм».

К примеру, в препарате «Азитронит Солютаб» снижена горечь азитромицина, в отличие от медицинского аналога. Таблетки можно растворить в воде, что упрощает процесс лечения животного.

Ранее сообщалось, что «Нита-Фарм» в 2023 году зарегистрировала 15 новых продуктов, что втрое больше, чем за предыдущий год. «В ближайшие годы мы видим потенциал к увеличению объемов производства и расширению линейки препаратов, в том числе на экспорт для ближнего и дальнего зарубежья», – говорили в компании в январе 2024 года.

gxpnews